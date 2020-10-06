"Все горе на лице": поклонники напуганы тем, как сильно сдала Наташа Королева

Появление Наташи Королевой на шоу у Ксении Собчак и ее откровения о том, насколько тяжело далась ей история с изменой мужа, ставшей достоянием общественности, произвели сильное впечатление на поклонников.

Об этом пишет сайт Радио КП.

Поклонники поразились, как некогда светящаяся от счастья супруга Сергея Глушко сейчас сильно переживает.

Раньше Наташа и Сергей со стороны казались идеальной пары — яркие, красивые, горячие. Дом — полная чаша, взрослый сын Архип, всеобщее обожание. Теперь же пользователи соцсетей, увидев Королеву, были поражены ее внешним видом.

«Мать моя женщина…», «Все привыкли в Инстаграме, где можно кучу фильтров наложить. В видео так не сделать», «Наташа уже не та…», «На улице встретишь, не узнаешь», «На Толкунову становится похожа», «Как бы Наталья не пыталась сделать вид что все хорошо, она раздавлена!», «Ой, как постарела», «Все горе на лице», «Давно не видела ее. Это тот случай, когда вся жизнь — на лице», — пишут фолловеры.

Словно почувствовав, как напуганы зрители, Наташа попыталась скрасить впечатление, поблагодарив телеведущую.

Для этого она разместила в своем блоге фото с Ксенией и проникновенный пост.

«На этом фото из далекого прошлого маленькая Ксюша и юная Наташа. Шли годы, за это время произошло много ярких событий как со знаком минус, так и со знаком плюс в жизни у каждой из нас! Самые неожиданные сценарии случаются не в кино, а в жизни! И вот об этом поговорить откровенно мне захотелось именно с ней, в особом для меня месте — месте моей силы! Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру. Я горжусь, что именно меня ты выбрала кумиром своего детства», — резюмировала артистка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от Наташа, молодая любовница Тарзана Анастасия Шульженко не сильно предается печали и продолжает бойко ходить по ток-шоу и публиковать откровенные фото в Instagram.

Фото: https://www.crimea.kp.ru/

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