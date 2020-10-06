«Она ку-ку?»: дочь Заворотнюк взъелась на комментарий по поводу ее внешности

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, на своей странице в Instagram возмутилась комментарием своей подписчицы по поводу внешности. В Stories Анна спросила у своих фанатов, считают ли они, что девушка, оставившая комментарий под ее последним постом «прикалывается или действительно ку-ку?».

Комментаторы оставили на странице Заворотнюк восторженные отзывы о ее внешности, отмечая, как сильно Анна похожа на свою звездную маму.

Напомним, Анна Завротнюк окончила частную школу в Англии, получив образование модели и актрисы. После учебы дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в Москву, поступила в Высшую школу при МГУ, но не доучилась — была отчислена за прогулы. Затем она занималась дизайном и владела бутиком одежды в Москве. Но неожиданно свой бизнес закрыла. Неизвестно, чем красавица занимается сейчас.



Осенью 2019 года СМИ много писали о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк.

Фото Instagram.com/anna_zavorotnyuk/

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