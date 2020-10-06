Тело похищенной прямо на улице мексиканской модели нашли в братской могиле два месяца спустя

Тело 24-летней мексиканской модели Ессении Эстефании Альварадо, которую похитили прямо на улице города Сьюдад-Обрегон два месяца назад, было найдено в братской могиле в пустынной местности. Как пишет издание The Sun, вместе с Альварадо там было захоронено еще шесть человек — две женщины и трое мужчин. Их еще не удалось идентифицировать.

19 августа модель ходила по магазинам, когда на нее напала группа из четырех мужчин и забросила молодую женщину в пикап. После исчезновения Ессении ее родственники предпринимали поиски, в том числе пытались найти информацию о пропавшей в соцсетях.

«Ты вернешься, сестра. Ты очень хорошая женщина, ты ни с кем не связываешься, ты супермама», — писал ее брат Карлос.

У Ессении остался маленький сын.

Ведется расследование. Арестованы трое подозреваемых. Не сообщается, была ли Альварадо знакома со своими похитителями или же стала случайной жертвой.

Фото из соцсетей



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