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Шоу-бизнес

Избитая внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на жизнь

9:04 6 октября 2020
Елена Королева

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева пытается восстановить здоровье. В конце сентября в ночном клубе Елена Королева не поладила с моделью Ларой Фрост. Между ними завязалась драка, в которой внучка Людмилы Гурченко серьезно пострадала. Родственница звезды получила не только ушибы, но и страшную травму челюсти. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

До этого Королева наблюдалась у гинеколога и готовилась к материнству. Пока что ее планы расстроились.

По версии 37-летней Королевой, она пришла на презентацию песни знакомого рэпера, поздравила его с премьерой, по-дружески поцеловала. Это и стало причиной конфликта с Фрост, передает «ВокругТВ».

Примечательно, что 28-летняя модель Лара Фрост тоже опубликовала ролик с дракой, но выдвинула свою версию происходящего. По ее словам, она отдыхала в клубе, никого не трогала. Появившаяся Королева якобы стала себя некорректно вести. Затем между женщинами вспыхнул конфликт.


Напомним, Елена Королева — дочь единственной наследницы актрисы Людмилы Гурченко Марии Королевой. Мария в 18 лет вышла замуж. В семье в начале 1980-х родились сын Марк и дочь Елена. В 1998 году Марк скончался из-за передозировки наркотиками.

Сама Мария Королева умерла в ноябре 2017 года — у дочери Гурченко остановилось сердце. Людмилы Гурченко не стало в марте 2011 года.

Фото Instagram/ellena_korolena


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