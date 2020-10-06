Родственники жертвы Михаила Ефремова ополчились на осужденного артиста
В деле осужденного актера Михаила Ефремова появились новые обстоятельства. Родственники погибшего Сергея Захарова намерены потребовать с артиста по миллиону рублей каждый, передает Telegram-канал Mash.
Потерпевшие будут обращаться в Хамовнический суд Москвы за возмещением морального ущерба по 1 миллиону рублей на каждого.
Помимо этого, родственники просят Мосгорсуд оставить в силе приговор Михаилу Ефремову и отклонить его жалобу. Новые адвокаты Ефремова подали апелляционную жалобу и просят смягчить наказание актеру на четыре года условно.
Трое родственников погибшего Сергея Захарова официальная супруга Маргарита, брат Валерий и младший сын Валерий недавно говорили о своей утрате и потребовали от актера 1 рубль, но затем мнение семьи поменялось.
Напомним, пересмотра дела просит и гражданская жена Захарова Ирина Стерхова. Женщину так и не признали в суде потерпевшей.
Фото spletnik.ru319
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