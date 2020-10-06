"Перегрызет за меня горло": Тоня Матвиенко рассказала о невероятной поддержке родного человека

Популярная певица Тоня Матвиенко, дочь знаменитой артистки Нины Матвиенко, раскрыла подробности отношений с мамой, рассказала о невероятной поддержке, семейных советах и абсолютной любви. Об отношениях в семье Нина и Тоня Матвиенко рассказали в программе «Ранок з Україною».

Тоня говорит, что ни разу за всю жизнь не помнит маму злой или раздраженной — всегда с улыбкой, любовью и нежными объятиями. А о том, что Тоня — дочь народной певицы, даже в школе никто не знал. Единственное, что выделяло ее среди других детей — модные вещи, привезенные мамой с зарубежных гастролей. Мама поддерживала Тоню во всех ее подростковых поступках. И тогда, когда покрасила волосы в рыжий цвет…

«Она пришла испуганная и смотрит на меня: „Мама, я покрасилась“. Говорю: „Какая красота, дочка! Как тебе хорошо“ — помню, как она была счастлива», — поделилась Нина Матвиенко в эфире канала «Украина».

Мать поддержала дочь, когда она в 16 лет начала встречаться с парнем, который на 7 лет был ее старше. Тоня забеременела в 16 лет, когда еще училась в 10-м классе. И первой, кому сказала, конечно же, — маме. А она очень обрадовалась! Только теперь Нина Митрофановна признается, что тогда переживала совсем другие эмоции.

«Для меня это был такой шок! Но я не показала этого. Мы с мужем отнеслись к этому так, чтобы не спугнуть ее», — комментирует Нина Митрофановна.



*Дочь Уляну Тоня родила в юном возрасте

Выдали дочь замуж. А когда появилась внучка, мама взяла на себя половину домашних забот. Поддержала и тогда, когда в 2006 году Тоня решила снова начать петь. И тогда, когда после 10 лет брака решилась на развод.

На сцене Тоня Матвиенко уже около 15 лет. И все это время ее часто попрекают, что карьеру устроила благодаря маминой протекции. Это больше ранит Нину Митрофановну.

«Она настолько прямая, что может того человека встретить и сказать: «А ты чего Тоне так сказал? Я стараюсь ей меньше говорить, ведь она за меня перегрызет горло», — рассказала Тоня Матвиенко.

Волнуется Нина Матвиенко и за семейное счастье дочери. В 2017 году Тоня во второй раз вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Сейчас мама часто советует ей быть более женственной, ласковой, чаще целовать мужа, когда он возвращается домой с работы.

Мамины наставления Тоня давно воспринимает с улыбкой. Особенно после того, как сама второй раз стала мамой. Младшую внучку назвали Ниной в честь знаменитой бабушки. Рядом с малышкой народная артистка и сама будто возвращается в молодость, бегает с ней, танцует и веселится.

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