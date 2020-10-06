Звезду сериала «Твин Пикс» убил вирус лихорадки Западного Нила

В возрасте 63 лет умер американский актер Кларк Миддлтон, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс», «Черный список», «Закон и порядок», а также фильмам «Убить Билла 2», «Город грехов», «Бердмен». Как пишет издание The Mirror, причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила. Болезнь, передающаяся комарами, может вызывать воспаление оболочек и вещества головного мозга. О смерти Миддлтона на его странице в соцсети Twitter сообщила его жена Элисса.

Кларк был активным защитником прав людей с инвалидностью. В возрасте четырех лет у него был диагностирован ювенильный ревматоидный артрит. Кларк, чей рост составлял всего 163 сантиметра, вспоминал о своей болезни в одном из интервью: «Сначала артрит деформировал мои руки. Затем из-за кортизона, который мне приходилось принимать, у меня растолстели щеки. В восемь лет я потерял подвижность в шее. Когда мне было 15, я сломал бедро. После операции я вынужден был ходить на костылях. А потом, когда я сломал ногу, при падении, споткнувшись о собаку, пришлось пользоваться тростями».

Добившись известности, он стал представителем The Arthritis Foundation (Фонда артрита) — американской организации, обеспечивающей нужды больных артритом.

Кадр из сериала "Твин Пикс"

Фото Twitter



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