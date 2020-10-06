Между двумя украинскими телеканалами разгорелся скандал из-за плагиата в шоу «Маскарад»

Громкий скандал разгорелся между двумя крупными украинскими телеканалами. «Украина» обвиняет «1+1» в плагиате шоу «Маскарад», которое показали в минувшую субботу, 3 октября, и которое очень похоже на проект «МАСКА», анонсированный «Украиной» ранее.

После выхода программы канал выступил с заявлением, в котором обвиняет конкурентов в плагиате и грозит судом.

«ООО «ТРК «Украина», как правообладатель формата «The Masked Singer» на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала «1+1» в отношении формата «The Masked Singer» нарушает права и законные интересы телеканала «Украина». Вопрос о нарушении прав ООО «ТРК «Украина» будет передан в суд. Также телеканал «Украина» обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association).



Откровенный плагиат со стороны общенационального вещателя, который проиграл открытую борьбу за покупку прав на адаптацию успешного международного формата телеканала «Украина», нивелирует принципы честной конкуренции на отечественном рынке аудиовизуальной продукции, разрушает правовые основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международную репутацию Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности», — говорится в официальном заявлении канала «Украина».

Также канал обращается к министру культуры и многолетнему руководителю группы «1+1 Медиа» Александру Ткаченко с призывом выразить свою публичную позицию по этому вопросу.

Впрочем, ответ канала не заставил себя долго ждать. На «1+1» категорически отметают обвинения в плагиате. Говорят, что «Маскарад» является адаптацией румынского формата Mysteries In The Spotlight, который приобрели у владельца, компании Antena TV Group.

«Данный формат имеет существенные структурные отличия от других костюмированных проектов. Уникальной особенностью данного формата является противостояние двух звездных команд, которые соревнуются за право отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Кроме того, в процессе адаптации формата телеканал „1+1“ реализовал в проекте много собственных творческих решений», — говорится в ответном заявлении.

Канал готов отстаивать свою позицию.

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