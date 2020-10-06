Известный российский актер госпитализирован с подозрением на коронавирус

Народного артиста России Бориса Щербакова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 70-летнего актера возникли серьезные проблемы с легкими, он жаловался на сильный кашель и одышку.

В клинике ему проводят необходимое обследование.

Щербаков известен исполнением ролей в ряде российских фильмов и сериалов. Среди них сериалы «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмы «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города», «Хочу в тюрьму». Также он был ведущим программы «Доброе утро».



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