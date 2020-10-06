Билык, выступившую в Харькове после Поляковой, жестко раскритиковали в сети

В Харькове продолжают подвергать обструкции артистов, устраивающих массовые концерты в разгар эпидемии. Сначала уголовным делом пригрозили Оле Поляковой за выступление 3 октября, теперь Ирина Билык организовала концерт для студентов юридического университета и нарвалась на возмущенные отзывы. Видео выступления Билык в Дворце студентов НЮУ приводит Instagram-странице true.xa.

Певицу упрекают, что из-за таких как она в Харькове введут жесточайший карантин и закроют город.

Впрочем, есть и те, кто не склонен возлагать всю вину на исполнительницу. Они уверены, что если бы руководство города вовремя распорядилось бы отменить концерты, Билык не стала бы нарушать запрет.

Напомним, до конца месяца Билык хочет организовать еще два больших концерта — в Виннице и Днепре.

Фото bilyk_iryna/Instagram

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