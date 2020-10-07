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Шоу-бизнес

«Потерпели они!» Сестра Ефремова распекла родственников погибшего в ДТП

7:45 7 октября 2020
анастасия ефремова

Сестра актера Михаила Ефремова предложила брату ни копейки не платить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Анастасия Ефремова в интервью kp.ru назвала приговор брату предвзятым, а «страдания» потерпевшей семьи — преувеличенными и медийно раздутыми.

«Вообще ни копейки не платить этим потерпевшим. Потерпели они! Еще рассказали на телевидении, что им угрожали. Они (брат умершего с женой) на Мальдивы съездили, потому что боялись очень, — с издевкой вспоминает Ефремова. - Требуют больших денег за свои неимоверные страдания, когда они приперлись на следующий день на федеральный канал. Это страдание, боль?».

Сестра Ефремова обращает внимание, что запросы потерпевших постоянно меняются: «Сначала говорили, что „нам не нужны грязные деньги Ефремова“. Кстати, а почему они грязные? Он что, проституток крышует? Это деньги зрителей».

В итоге согласно решению суда актера заставили выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей — на порядок меньше, чем было запрошено. Отдельное судебное разбирательство будет по выплатам вдове, брату и еще одному сыну погибшего. Предварительно они требуют по миллиону рублей (эквивалент 360 тыс. гривен). «Разденут до трусов своими гражданскими исками», — возмущается по этому поводу Анастасия Ефремова.

Напомним, Ефремов уже компенсировал старшему сыну Захарова моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей. А новые адвокаты Ефремова обжаловали приговор, ссылаясь на вскрывшиеся важные обстоятельства.

Фото kino-teatr.ru

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