Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Во вторник, 6 октября, скончался легендарный американский рок-гитарист Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет. О смерти музыканта сообщил его сын Вольфганг. Он указал, что Эдди умер от рака горла. «Я не могу поверить, что пишу сейчас это, но сегодня утром мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл свою долгую борьбу с раком…» — написал Вольфганг в Instagram.

Эдди Ван Хален родился 26 января 1955 года в Нидерландах в семье музыкантов. Родители назвали его в честь великого композитора Людвига Ван Бетховена. Позже он продолжил традицию и назвал своего сына в честь Моцарта.

Когда Эдди было семь лет, семья переехала в США и обосновалась в Калифорнии. С ранних лет жизнь Эдди и его старшего брата Алекса была наполнена музыкой. Родители обучали сыновей игре на фортепьяно. Эдди демонстрировал превосходные успехи. У него проявился настоящий талант. Не зная нот, мальчик мог блестяще сыграть по памяти мелодию любой сложности. Три года подряд Эдди побеждал на детских конкурсах пианистов. Он играл Баха и Моцарта, вызывая восхищение у специалистов.

Однако самому Ван Халену это вскоре наскучило. Его тянуло к рок-музыке и другим инструментам. Алекс начал учиться играть на электрогитаре, а Эдди — на ударной установке, но потом братья поменялись местами. После этого стало очевидно, что они поступили правильно.

Ван Халены решили создать свою рок-группу. Сначала они назвали ее Genesis, однако, к своему удивлению, выяснили, что группа с таким названием уже есть в Великобритании. Тогда они переименовали свою в Mammoth. В первоначальный состав вошли Эдди, Алекс и бас-гитарист Марк Стоун. У парней не было своих усилителей, и они арендовали их у Дэвида Ли Рота, который пел в другой группе. Это было довольно накладно. Братья вскоре предложили Дэвиду присоединиться к их команде, и он согласился. «Так мы получили и солиста, и усилители. Выгодная сделка!» — шутил потом Эдди.

Ли Рот предложил переименовать группу в Van Halen. «Ваша фамилия клево звучит!» — сказал он братьям, и те согласились. У Дэвида сразу не заладились отношения с Марком. В результате появился новый бас-гитарист — Майкл Энтони. В таком составе Van Halen начала выступать в ночных клубах Лос-Анджелеса. Там ее вскоре услышал Джин Симмонс из группы Kiss. Он сразу почувствовал отличный потенциал новой команды и помог ей записать в студии первую пробную запись. В 1977 году Van Halen заключила контракт с Warner Bros Record. Дебютный альбом вышел в феврале 1978 года и произвел фурор. Поклонники рок-музыки сразу обратили внимание на взрывную гитару Эдди Ван Халена. Песня Runnin' with the Devil стала хитом и визитной карточкой группы.

Группа Van Halen в 1978 году - Эдди Ван Хален, Майкл Энтони, Алекс Ван Хален, Дэвид Ли Рот

Успех осложнил отношения внутри команды. Воду мутил Ли Рот. Эдди даже решил уйти и предложил Симмонсу свои услуги в качестве гитариста в Kiss. Но Джин дал ему хороший совет: «Это ваша группа. Если в команде проблема в одном человеке, то нужно избавляться от этого человека». С Дэвидом Van Halen записали шесть студийных альбомов, включая знаменитый 1984 с песнями Jump и Hot for Teacher. Он поднялся в США на второе место и уступил только легендарному альбому Thriller Майкла Джексона, вышедшему в том же году.

Затем Дэвид Ли Рот ушел из группы. Его заменил Сэмми Хагар. У него голос был сильнее. Эдди, писавший большую часть песен, решил изменить звучание Van Halen. Это не понравилось старым поклонникам группы, но она все же сохранила свою популярность. В мире продано более 80 миллионов дисков с записями Van Halen. В 2007 году ее включили в Зал славы рок-н-ролла. А Эдди Ван Хален входит в список 100 лучших рок-гитаристов в истории по версии журнала Rolling Stone. Издание Guitar Worldв 2012 году назвало его лучшим рок-гитаристом всех времен.

Эдди Ван Хален и его сын Вольфганг

Он действительно оказал огромное влияние на современную рок-музыку, причем не только своей уникальной манерой игры и приемами, которые теперь использую многие другие гитаристы, но и тем, что создал революционные электрогитары и усилители.

Дэвид Ли Рот и Эдди Ван Хален во время совместного выступления в 2015 году

Эдди Ван Хален был женат дважды. В 1980 году он познакомился с актрисой Валери Бертинелли. Она пришла на концерт Van Halen в Луизиане. Спустя год они поженились. У супругов родился сын Вольфганг. Он тоже стал музыкантом и играет теперь в Van Halen.

Эдди и его первая жена Валери

Однако в 2001 году Эдди и Валери решили жить раздельно. Спустя четыре года они оформили официальный развод, сохранив при этом по-настоящему дружеские отношения. В 2009 году Ван Хален женился на актрисе и каскадерше Джейни Лишевски. На их свадьбе среди гостей была и Валери.

Эдди Ван Хален и его вторая супруга Джейни

У Эдди было множество проблем со здоровьем. С 12 лет он употреблял алкоголь и курил. Ему пришлось лечиться от алкоголизма. С 2007 года музыкант не пил вообще. Его акробатические прыжки на сцене стали причиной ряда неудачных падений. Травмы привели к тому, что в 1999 году ему пришлось делать операцию по замене тазобедренного сустава.

Один из знаменитых прыжков Эдди

В довершение к этим проблемам у Эдди выявили рак языка. Он перенес сложную операцию — ему отрезали третью часть языка. Однако потом рак перешел на горло. Ван Хален полагал, что причиной этого заболевания в его случае стало то, что он постоянно проводил языком по гитарным струнам, не раз нанося себе порезы. «Я курил с детства как паровоз, но мои легкие чисты. А вот струны сделали свое дело. Врачи не исключают, что моя теория верна», — сказал Ван Хален однажды в интервью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти рок-гитариста Питера Грина, одного из основателей легендарной группы Fleetwood Mac. Он скончался 25 мая в возрасте 73 лет.

Фото Getty Images

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