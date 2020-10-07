У Олега Винника отреагировали на мольбы вернуть его в «Танці з зірками»

У дисквалифицированного из-за коронавируса Олега Винника отреагировали на просьбы поклонников и коллег вернуть его в шоу. На своей странице в Facebook артист перепостил публикацию о том, что его вылет спровоцировал скандал в сети.

«Количество комментариев зашкаливает», — коротко прокомментировал Винник. Реакция поклонниц была очевидной.

Согласно правилам, если пара пропускает два эфира, она покидает паркет. Добровольно вылетать из проекта Винник явно не собирался, ведь у него есть шансы победить с такой-то армией поклонниц. Но COVID-19 внес свои коррективы в расклад сил на проекте.

Вылет любимчика публики явно не понравился не только «вовчицям», взорвавшими сеть комментариями с требованием вернуть Винника в шоу, но и самим продюсерам.

Кажется, изначально разыгрывался сценарий возвращения Винника в «Танці». В финале шестого эфира Оля Фреймут обратилась к организаторам с просьбой сделать исключение из правил, ведь от болезни не застрахован никто. Далее пошла волна комментариев на соцстраницах Винника и Шоптенко. Поклонники желают им скорейшего выздоровления и называют решение о дисквалификации несправедливым.

Похоже, реакция публики может повлиять на судьбу Винника в шоу. На официальной странице в Instagram «Танців» запустили опрос «Хочешь ли ты, чтобы Олег Винник вернулся в шоу?». Конечно, большинство зрителей ждут этого.

Пока организаторы шоу держат интригу и не раскрывают дальнейшую судьбу пары Винника и Шоптенко. Не раскрывают карты Олег и Алена.

В их поддержку поклонники и коллеги по шоу-бизнесу устроили флешмоб с требованием вернуть пару на проект.

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