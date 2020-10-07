Любовница Тарзана выставила напоказ татуировку

Пока любвеобильный Тарзан продолжает строить из себя жертву и поливать грязью актрису Анастасию Шульженко, связь с которой стала достоянием общественности, она отвечает ему в сети. Девушка оставляет творческие послания, раскрывающие суть отношений с женатым на Наташе Королевой стриптизере.

В новой публикации в Instagram Анастасия показала большую татуировку на спине. В комментарии к фото она использовала текст из пьесы «Кислород» российского драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева. Это авторское представление десяти заповедей. Строки, процитированные Шульженко, точно дают оценку ее отношениям с Тарзаном.

Наташа Королева тяжело переживает скандал, она заметно изменилась внешне. Певица смогла простить мужа-изменщика и считает, что этот скандал спровоцировали специально.

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