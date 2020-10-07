Лолита Милявская переболела коронавирусом, но концерт не переносит

Певица Лолита Милявская заявила, что переболела коронавирусом. Болезнь прошла бессимптомно, но анализ выявил антитела к COVID-19. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Лолита поделилась, что готовится к своему первому сольному концерту на карантине. Несмотря на рост инфицированных, в Москве разрешили проводить развлекательные мероприятия, но с соблюдением правил карантина. Милявская заверила, что ее концерт состоится точно. А для всех зрителей закуплены маски.

«Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени. Я не пела сольники с апреля. Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые! На всякий случай, маски закуплены для всех», — сообщила певица.

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