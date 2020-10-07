Звезда «Витальки» пережила трагедию

Актер Гарик Бирча, известный по комедийному сериалу «Виталька», рассказал о самом страшном моменте в своей сценической карьере. В программе «ЖВЛ» артист признался, что сложнее всего ему дались съемки в тот день, когда стало известно о тяжелой болезни мамы.

«Во время съемок видеосезона „Витальки“ позвонила сестра и сказала, что у мамы инсульт. А меня ждали еще две сцены в тот съемочный день. Естественно, съемку я не прерывал, видео снял. Но это было, наверное, самое тяжелое в моей жизни и в актерской карьере», — рассказал Бирча.

Напомним, кроме работы над «Виталькой» Бирчу знают как тренера «Лиги смеха». Также актер снимался в десятом сезоне телешоу «Хто зверху?».

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