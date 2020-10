На скандал между двумя крупными украинскими телеканалами отреагировал международный дистрибьютор. Компания Fremantle, являющаяся дистрибьютором формата «The Masked Singer» от MBC, дала свою оценку, прокомментировав обвинения канала «Украина» в адрес «1+1» по поводу плагиата в развлекательной программе «Маскарад», которая, по мнению телевизионщиков, копирует их шоу «Маска».

«Мы явно очень разочарованы действиями „1+1“. Несмотря на заверения, которые они дали нам и владельцу формата „The Masked Singer“ MBC, о том, что они будут делать оригинальную версию „Mysteries in the Spotlight“, совершенно очевидно, что на самом деле шоу, которое они произвели, намного ближе к „The Masked Singer“, чем к „Mysteries in the Spotlight“. Мы передадим этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальную ассоциацию, занимающуюся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий „1+1“, а затем скоординируем наши последующие совместные шаги с нашими партнерами TРK „Украина“ и MBC», — говорится в официальном комментарии компании Fremantle.

