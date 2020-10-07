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Шоу-бизнес

Продолжение скандала: международный дистрибьютор отреагировал на обвинение в плагиате украинского телеканала

13:09 7 октября 2020
Шоу «Маскарад»

На скандал между двумя крупными украинскими телеканалами отреагировал международный дистрибьютор. Компания Fremantle, являющаяся дистрибьютором формата «The Masked Singer» от MBC, дала свою оценку, прокомментировав обвинения канала «Украина» в адрес «1+1» по поводу плагиата в развлекательной программе «Маскарад», которая, по мнению телевизионщиков, копирует их шоу «Маска».

«Мы явно очень разочарованы действиями „1+1“. Несмотря на заверения, которые они дали нам и владельцу формата „The Masked Singer“ MBC, о том, что они будут делать оригинальную версию „Mysteries in the Spotlight“, совершенно очевидно, что на самом деле шоу, которое они произвели, намного ближе к „The Masked Singer“, чем к „Mysteries in the Spotlight“. Мы передадим этот вопрос на рассмотрение в FRAPA, индустриальную ассоциацию, занимающуюся защитой форматов, чтобы получить их заключение относительно действий „1+1“, а затем скоординируем наши последующие совместные шаги с нашими партнерами TРK „Украина“ и MBC», — говорится в официальном комментарии компании Fremantle.

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