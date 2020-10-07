«Пора спасать Таню!» Подруга «спивающейся» певицы Овсиенко забила тревогу

Друзья певицы Татьяны Овсиенко переживают за судьбу артистки. Как рассказали в интервью «КП» знакомые Татьяны, звезда 90-х сейчас не в лучшей форме, пристрастилась к алкоголю, а также страдает от домашнего насилия.

Знакомая Овсиенко поделилась, что из-за карантина певица осталась практически без работы и без стабильного дохода, долго не платила за квартиру, а чтобы рассчитаться по долгам, была вынуждена продать машину. Приятельница также подтвердила слухи о Татьяниных пристрастиях. «Ведет закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок — похоже, к рюмочке прикладывается», — говорит она.

Беспокоятся друзья Татьяны и по поводу ее гражданского мужа. Его подозревают в том, что он периодически поднимает руку на артистку, и та ходит со следами побоев. «Вся рука в синяках. Соседка ее спросила: „Таня, это тебя муж избил?“ Ну, а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее. Муж-то у нее бандит в прошлом», — говорит приятельница.

«Ситуация с Таней очень плохая. Живет с трижды судимым мужчиной… Пора бить тревогу и спасать Таню… Боюсь, в ближайшее время с ней может случиться что-то нехорошее», — считает соседка певицы.

Напомним, ранее подруги певицы показали, как Татьяна Овсиенко пыталась улучшить свою внешность, но результат оказался далек от совершенства.

Фото tatiana_ovsienko_/Instagram

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