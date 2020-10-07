Звезда «Папика» пережила «жесть» после ночи «Танців з зірками»

Звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, участвующая в шоу «Танці з зірками», рассказала об «эпик фейле», случившемся с ней 7 октября.

В своем сториз в Instagram, где она ранее рассказывала о подготовке танцевального номера ночью, актриса пожаловалась на чреду неудач, которые преследовали ее буквально с вечера прошлого дня.

Так, приехав домой, она не смогла оставить автомобиль на стоянке и поставила его там, «где не положено», поддавшись «стадному инстинкту». Утром в доме Дарьи Петрожицкой не оказалось горячей воды, и пока она думала о том, чтобы поставить чайник, сработала автомобильная сигнализация…

«Пока я добежала до машины, ее уже не было. Ее э-ва-ку-и-ровали!» — жалуется Дарья, которая в течение нескольких часов возвращала свой автомобиль и платила штраф. И все это — под ливнем. «Просто жесть!» — восклицает актриса и советует людям правильно парковаться. Ну или прятать машину в карман и уносить ее домой на ночь.

Фото Дарьи Петрожицкой из соцсетей.



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