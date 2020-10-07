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Шоу-бизнес

Жена Монатика показала его слезы

14:21 7 октября 2020
Дмитрий Монатик с женой Ириной

Популярный артист Monatik, огорчивший поклонников переносом концерта в Минске, вместе с супругой Ириной трогательно поздравили старшего сына с 5-летним юбилеем. Жена исполнителя опубликовала в своем Instagram трогательное фото с выписки из роддома, на которых Дмитрий, закрыв лицо руками, плачет от счастья, и посвятила пост своим любимым мужчинам. В нем она поздравляет сына Даню с днем рождения, отметив, что лучшего папы для него нет в мире.

«Этот день и эти слёзы счастья, любимого мужа @monatik_official, лучшего папы на Земле, я запомню на всю жизнь.♥ Мы даже не представляли насколько сильно меняется жизнь, в лучшую сторону, с появления ребёнка, еще и такого чудесного мальчика. Данечка, ты действительно самый лучший старший Брат, о котором все мечтают ♥ спасибо огромное, что выбрал нас с папой своими родителями», — написала Ирина.

Дмитрий также поздравил сына в сети, опубликовав фото с ним, и растрогал своей историей подписчиков.

«Однажды на мой вопрос тебе 4-летнему: „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?“, ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: „папой“… Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвётся и мир пытается сбить с ног. Когда серым-серо, вранье и кажется проблема переходит в статус „глобальной“, я вспоминаю твои слова, такого маленького, но уже с такими умными глазами, вопросами и ответами, и все проблемы становятся просто пеной от волн такого красивого океана, имя которому жизнь…», — поделился Монатик.

Певец говорит, что с рождением сына его жизнь перевернулась, наполнилась более яркими красками. Дмитрий надеется, что когда-то в будущем Даня прочтет этот пост.

«Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как СЫНОМ, горжусь тобой, как старшим БРАТОМ, горжусь тобой, как ДРУГОМ. Всегда будь достойным! С первым юбилеем Тебя, наш старшенький Даня», — написал Монатик.

Фото Instagram monatik_official

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