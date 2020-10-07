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Шоу-бизнес

Известный украинский актер рассказал о предстоящей свадьбе

16:12 7 октября 2020
Игорь Пазыч

Звезда сериала «Сага» Игорь Пазыч, сыгравший роль Никиты Козака, женится. Актер рассказал о предстоящей свадьбе и о том, почему не спешил устраивать торжество.

Предложение любимой девушке Игорь сделал еще зимой, а со свадьбой решили не торопиться, чтобы хорошенько подготовиться и спланировать все так, как мечтали. Поэтому торжество решили устроить весной 2021 года.

«Мы планируем торжество, к которому хотим подготовиться. Поэтому изначально решили сыграть свадьбу весной 2021 года. Видимо, внутреннее чутье помогло и карантин нам никак не помешал. Надеюсь, весной следующего года уже не будет никаких разговоров о карантине», — рассказал Игорь Пазыч.

Впрочем, подробностями предстоящей церемонии Игорь пока не спешит делиться. Зато охотно рассказал о съемках в сериале канала «Украина» и знакомстве с Адой Роговцевой, которая также играет в картине «Сага».

«Я благодарен профессии, что у меня есть возможность окунуться в другую эпоху. Это всегда очень интересно. Другие интерьеры, одежда, аксессуары… Но при этом рад, что родился в современном мире, наша жизнь в разы проще и легче. Это можно понять в сравнении. В „Саге“ снялось очень много прекрасных актеров, сериал покрывает 100-летнюю историю семьи, мы участвовали в съемках разных временных периодов, поэтому со многими я даже не пересекался. Но рад, что удалось встретиться с легендой украинского кино Адой Роговцевой. Она прекрасна!» — поделился впечатлениями о съемках артист.

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