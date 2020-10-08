Влад Яма с издевкой высказался о поклонниках танцев Леси Никитюк

Судья танцевального шоу «Танці з зірками» Влад Яма решил наконец отреагировать на претензии зрителей, уверенных в его непрофессионализме (в частности, что касается оценивания участников прошлых сезонов Дмитрия Комарова и Леси Никитюк).

В своем Instagram Влад объяснил, что считает что танец и особенно его оценку — вещью субъективной.

«Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно, что вы думаете о наших участниках, но… не забывайте, что танец (и особенно его оценка) — вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьезно писали мне, что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников», — отмечает хореограф.

Напомним, сейчас Леся Никитюк переквалифицировалась в певицы. Ее дебютная песня имеет красноречивое название «Ямы».

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