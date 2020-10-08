Влад Яма с издевкой высказался о поклонниках танцев Леси Никитюк
Судья танцевального шоу «Танці з зірками» Влад Яма решил наконец отреагировать на претензии зрителей, уверенных в его непрофессионализме (в частности, что касается оценивания участников прошлых сезонов Дмитрия Комарова и Леси Никитюк).
В своем Instagram Влад объяснил, что считает что танец и особенно его оценку — вещью субъективной.
«Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно, что вы думаете о наших участниках, но… не забывайте, что танец (и особенно его оценка) — вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьезно писали мне, что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников», — отмечает хореограф.
Про судейство. С улыбкой на лице. Вот уже четвёртый сезон я оцениваю участников «Танцев со Звёздами» (до этого были «Танцуют Все!», «Таланты» и ещё много всего). И регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю себя (правильную ли оценку поставил). И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру. Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно что вы думаете о наших участниках, но… не забывайте, что танец (и особенно его оценка) — вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников. Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать. Жму руку. Бай. Фото @rostickdesign Стиль @olgaslon @mr.neatman @tanci1plus1
Напомним, сейчас Леся Никитюк переквалифицировалась в певицы. Ее дебютная песня имеет красноречивое название «Ямы».320
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter