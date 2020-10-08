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Шоу-бизнес

Звезда «Один дома» «содрала кожу» для борьбы с коронавирусом

7:56 8 октября 2020
Звезда «Один дома» «содрала кожу» для борьбы с коронавирусом

Теперь уже 30-летний Маколей Калкин призвал своих поклонников не пренебрегать защитными средствами во время пандемии коронавирусом. Для этого звезда фильма «Один дома» призвал использовать его «содранную детскую кожу». На самом деле речь идет о защитной маске с соответствующим принтом, имитирующем знаменитый жест маленького Кевина МакКалистера.

«Просто чтобы защититься от вируса COVID-19, носите мою содранную детскую кожу. Не забывайте надевать маски, детишки», — написал Маколей в Instagram.

Судя по отзывам фолловеров актера, приобрести такую маску можно через интернет-магазин.

Напомним, ранее американцев возмутило поведение вернувшегося в Белый дом переболевшего президента США Дональда Трампа — он демонстративно снял маску, появившись перед камерами.

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