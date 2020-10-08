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Шоу-бизнес

Орландо Блум убаюкивает новорожденную дочь буддийскими мантрами

9:39 8 октября 2020
Орландо Блум

Британский актер Орландо Блум поделился некоторыми подробностями о своей новорожденной дочери Дейзи Дав, которую 27 августа родила его невеста — певица Кэти Перри. Как пишет издание Metro, 43-летний Блум, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», в эфире популярного телепрограммы The Ellen DeGeneres Show рассказал, что у девочки голубые глаза, как у мамы. У самого Блума глаза карие. При этом, по его словам, девочка похожа сразу на обоих родителей.

Как признался Орландо, Дейзи прекрасно спит по ночам — с девяти вечера до семи утра, и это можно назвать настоящим благословением. Актер утверждает, что все это благодаря буддийским мантрам, которыми он убаюкивает дочку. «Когда Кэти была беременна, я пел младенцу буддийские мантры, которые практикую с 16 лет. Теперь, когда я вхожу в комнату и она слышит мой голос, то немного успокаивается. И, когда я хожу с ней на руках и пою ей в ухо, ей это нравится», — рассказал он.

Блум также говорит, что его девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр, любит свою сестричку и помогает о ней заботиться. У Флинна также есть два младших брата, которых Миранда родила во втором браке — с миллиардером Эваном Шпигелем, создателем SnapChat.

Фото Instagram

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