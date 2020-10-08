Сергей Соседов «забрался в постель» Аллы Пугачевой

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что главную звездную пару российского шоу-биза Аллы Пугачевой и Максима Галкина связывает все, что угодно, но только не постель. Об этом он заявил в интервью Собеседнику, комментируя слова сексолога и психолога Елены Перелыгиной о том, что Галкин изменяет Пугачевой.

«Макс не может изменять Алле, потому что он никогда с ней в сексуальном плане не был! Как можно изменять тому, чего не было априори! Секс между Аллой и Максимом — это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! У них не любовный, а деловой союз. Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил», — сказал Соседов, который подверг большому сомнению слова самой Примадонны, называвшей супруга «прекрасным любовником».

«Многие принимают все, что говорит Пугачева, за чистую монету. Но я вам еще раз повторяю: Алла — это миф, это мифология… Ей уже за 70! Что нужно женщине в этом возрасте? Вы разве не знаете? Тогда спросите у женщин. О сексе в этом возрасте уже никто не думает!», — уверен Соседов.

Напомним, Галкин и Пугачева воспитывают двух совместных детей, рожденных суррогатной матерью, — Гарри и Лизу.

Фото topnews.ru/

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