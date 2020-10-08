Звезда "Варьятов" Владимир Жогло впервые стал отцом

Актер юмористического проекта «Варьяты-шоу» Владимир Жлгло, сыгравший недавно свадьбу, впервые стал отцом. Его супруга Ирина 6 октября родила сына. Мальчик появился на свет во Львове.

«У нас появился долгожданный член семьи. Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня и послал такое сокровище, без которого теперь не могу ни секунды. Спасибо мужу за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Люблю вас очень», — прокомментировала рождение первенца Ирина.

Имя новорожденного родители пока не разглашают. Ранее Владимир говорил, что будут выбирать из трех вариантов: Орест, Остап и Ярослав.

«Одно из них мы выбрали для сына. А вот какое, узнаете после крещения ребенка», — заинтриговал Владимир.

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