28.21 / 28.39 33.02 / 33.41
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда "Варьятов" Владимир Жогло впервые стал отцом

12:12 8 октября 2020
Владимир Жогло с женой

Актер юмористического проекта «Варьяты-шоу» Владимир Жлгло, сыгравший недавно свадьбу, впервые стал отцом. Его супруга Ирина 6 октября родила сына. Мальчик появился на свет во Львове.

«У нас появился долгожданный член семьи. Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня и послал такое сокровище, без которого теперь не могу ни секунды. Спасибо мужу за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Люблю вас очень», — прокомментировала рождение первенца Ирина.

Имя новорожденного родители пока не разглашают. Ранее Владимир говорил, что будут выбирать из трех вариантов: Орест, Остап и Ярослав.

«Одно из них мы выбрали для сына. А вот какое, узнаете после крещения ребенка», — заинтриговал Владимир.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Ринат Кафиятуллин

Артист погиб в московском бассейне

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Кулак

Умер избитый кандидат в депутаты от ОПЗЖ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер