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Шоу-бизнес

Ирина Билык попала в уголовное дело из-за концерта

12:19 8 октября 2020
Ирина Билык

Полиция Харькова открыла несколько уголовный производств в связи с нарушением карантинных норм, одно из них — после выступления народной артистки Украины Ирины Билык перед студентами.

«В нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру», — сообщают в ГУНП в Харьковской области.

Фото Ирины Билык из соцсетей.

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