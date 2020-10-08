Богдан Титомир напугал зрителей своим внешним видом и поведением

Певец Богдан Титомир принял участие в ютуб-шоу «Что было дальше» и буквально с самого начала начал «чудить».

Ругался, отрыгивал, плевал водой, угрожал комикам, находившимся в студии, а также распускал руки — хлопнул рукой Рептилоида, когда тот проявил интерес к бороде Титомира, а потом и ударил по руке комика Нурлана Сабурова, который сидел с ним рядом. Шутки, особенно по поводу национальностей комиков, также были не особо хороши…

Были некоторые странности и в его внешнем виде: непонятно, что с волосами певца — на вид они были жидкими и висели «соплями» из-под кепки.

53-летний уроженец Одессы Богдан Титомир нередко попадал в разные скандальные ситуации. Например, вместе с певцом Женей Осиным погнался за автобусом, в котором ехали модели, возвращающиеся с показа. Девушек зазывали в ночной «клубняк» и обещали «движняк и полный ништяк», однако те такие щедрые предложения проигнорировали.

В другой раз певца задерживли в аэропорту Риги, где Богдану Титомиру предъявляли обвинения во ввозе наркотиков на территорию Латвии.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» певец как-то признавался, что серьезно «зависал» на наркотиках, перепробовав практически «все» в поисках средства, которое его бы «поразило». И такое нашлось — у шамана в джунглях Амазонки.

«Несколько суток на маленьком кораблике мы пробирались джунглями Амазонки. Потом еще полтора дня брели по непроходимым зарослям. Вышли к какой-то полянке, где сидел шаман. Один — никого вокруг. Только костер горит, на котором он что-то варит. Напоив этим зельем человека, шаман изгоняет из него демонов», — рассказывал Титомир и утверждал, что с ним это «сработало»: «Трип у меня был мощный — трясло страшно. Может, подобное покажется смешным, но после этого я сильно зафанател от латиноамериканского революционера Че Гевары».

Фото — скриншот.

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