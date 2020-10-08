Артист Сергей Маковецкий «троллит» поклонников сигаретой

Актер Сергей Маковецкий, сыгравший яркую роль вора Фимы в сериале «Ликвидация», потроллил фолловеров, разместив в Instagram ролик, где он, глубокомысленно глядя в камеру, молча курит.

«Вроде молчал, а как много сказано», — пишет один из комментаторов. «Вы хороший, даже, когда курите! Мне не мешает», — добавил другой. «Такое ощущение, что дым мне в лицо», — отреагировал третий.

Ранее в одном из своих постов Маковецкий уже «светился» с сигаретой, правда, тогда он за это извинялся перед фолловерами.

Тогда в комментариях актеру намекали, что было бы неплохо «завязать»: «Курить бросают все, абсолютно все, а некоторые даже при жизни».

Тем не менее Маковецкий продолжает курить и троллить... «Дорогие мои, вы не любите, когда я курю. Я без сигареты. Пока», — сказал он в другом ролике, ухмыльнулся и взял чашечку кофе.

А недавно Маковецкий, не исключено, что реагируя на критику, рассказал такой анекдот: «В Америке одного преступника приговорили к смертной казни через электрический стул, а тот не может туда поместиться. Для него нашли лучшего диетолога мира. Диетолог год с ним работал, тот исполнял все его указания — результат нулевой. Диетолог в отчаянии. Говорит: «Я не знаю, почему так происходит». А тот и говорит: «Доктор, честно? Нет мотивации…»

Ранее в одном из интервью «ФАКТАМ» Сергей Маковецкий рассказал, как его пригласили сниматься в сериале «Ликвидация». Это произошло в тот же день, когда по телевидению сообщили о смерти снимавшегося в сериале Андрея Краско. «Буквально через мгновение раздался телефонный звонок Сергея Урсуляка, который предложил мне войти в проект «Ликвидация», — вспоминал Маковецкий.

Фото Сергея Маковецкого из соцсетей.

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter