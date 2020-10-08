Игорь Крутой раскрыл детали попытки самоубийства Льва Лещенко

65-летний композитор и продюсер Игорь Крутой, который в условиях карантина в эти дни проводит в аннексированном Крыму детскую «Новую волну» и привез туда десант российских звезд, дал откровенное интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Игорь Яковлевич, как всегда, был довольно сдержан, подбирая каждое сказанное слово. Острые углы он обходил, а отвечать на личные вопросы, в том числе и о тайном сыне, скандалах в шоу-бизнесе, отказался.

Но некоторые моменты ведущей все же удалось «вытянуть» из Крутого. Он развенчал слухи о разводе старшей дочери и с возмущением рассказал, как Ксения Собчак своим высказыванием едва не довела до самоубийства Льва Лещенко, заболевшего коронавирусом. В одном из своих постов в сети журналистка написала, что больной Лещенко появился на дне рождения сестры Крутого Аллы и заразил многих коллег. Композитор довольно жестко ответил Ксении в сети.

«Там никто не заразился. А Лева Лещенко позвонил мне и сказал: „Я прочитал сообщение Собчак. Если бы подтвердилось то, о чем она написала, я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Ты что с ума сошел? Из-за чего? „У меня в голове это сидит, что я заразил кучу народу“, — говорил Лещенко. Да никто же не был заражен. Николаев (композитор Игорь Николаев) переболел, который заразился где-то на гастролях. И то не понятно чем. И больше никаких случаев тогда не было. А она написала, что 30 человек заразились от Льва Лещенко. И он воспринял это так, что хотел пулю в лоб пускать», — рассказал Игорь Крутой.

В интервью он также обсудит громкий скандал на отборе на детское «Евровидении» в России и накрутку голосов, отмену «Новой волны» и идею выгнать из конкурса старых поп-звезд.

Фото Instagram.com/igorkrutoy

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