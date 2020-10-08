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Шоу-бизнес

В семье Дмитрия Комарова пополнение

17:16 8 октября 2020
Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной

Известный телеведущий-путешественник, автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров впервые стал дядей. Его сестра Ангелина родила дочку. Радостным событием молодая мама поделилась в сети, опубликовав несколько снимков с новорожденной.

В сториз Ангелина рассказала, что девочка родилась неделю назад, 1 октября. Ее вес — 4 кг, рост — 58 см.

«Будь самой счастливой на свете ❤», — подписала фото Ангелина.

Дмитрий Комаров, который чуть больше года назад тайно женился на Александре Кучеренко, свою личную жизнь не афиширует.

Фото Instagram.com/komarova_angelina

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