Триллер «Гнездо» с Джудом Лоу и другие премьеры: что посмотреть в кино с 15 октября

В четверг, 15 октября, в украинский прокат выходят семь новых фильмов, три из которых сняты отечественными кинематографистами, причем два — это документальные ленты «Борщ. Секретный ингредиент» и «Свадебное наследие», рассказывающие о традициях украинцев. Третий — приключенческая лента «Фортеця Хаджибей». Для похода в кино с детьми предлагается китайский полнометражный мультфильм «Космическое приключение». Поклонники Джуда Лоу смогут увидеть своего кумира в триллере «Гнездо». Жан Рено тряхнул стариной в боевике «Малышка с характером». Британский актер Том Харди, которого называют главным претендентом на роль Джеймса Бонда, пока сыграл американского гангстера Аль Капоне в криминальной драме «Капоне».

«Фортеця Хаджибей» («Крепость Хаджибей»)

(6+, Украина — Грузия — Турция, UFD, приключения)

Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Идет война между Османской и Российской империями. Задунайские казаки стали союзниками османов. Когда к ним в руки попадают важные сведения, атаман велит молодому казаку Андрею доставить донесение султану. Помочь парню в этом может комендант крепости Хаджибей, но его бросили в темницу русские солдаты. У коменданта есть красавица-дочь Фатима. Девушка и казак решают вызволить коменданта. К ним присоединяется грузинский путешественник Йорам… Вот такую историю решили рассказать зрителям режиссер Константин Коновалов и сценарист Евгений Тимошенко. Фильм снимался совместными усилиями Одесской киностудии и Киностудии им. Довженко при участии грузинских и турецких коллег. Главные роли исполнили Ираклий Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили и Екатерина Шевченко.

«Космическое приключение» (оригинальное название Axel 2: Adventures of the Spacekids, в интернете известен также как «Аксель. Плавающая планета»)

(6+, Китай, Versatile Media, анимационный фильм для семейного просмотра)

Трое друзей во главе с Акселем вступают в бой с захватчиками-землянами, которые уничтожают удивительную природу планеты Кеплер. Маленьких храбрецов не пугают ни огромные звездолеты, ни разрушительные роботы… Мировая премьера мультфильма состоялась в 2017 году. В прокате он собрал 7,8 миллиона долларов. Снял картину Лео Ли, автор первой части «Акселя», известной также как «Бонта».

«Гнездо»

(12+, США — Великобритания — Канада, IFC Films, триллер)

Преуспевающий американский бизнесмен отправляется с семьей в Англию ради расширения своего дела. Однако переезд в другую страну накладывает тяжелый отпечаток на его отношения с женой и детьми. Дела на новом месте идут не очень хорошо, американец привык жить на широкую ногу. Вскоре он начинает испытывать финансовые трудности, но никому не хочет признаваться в этом. Ему приходится лгать, предавать… Главную роль в фильме исполнил известный актер Джуд Лоу («Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»). Партнершей обладателя премии BAFTA и почетного «Сезара» стала американская актриса Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»). Снял картину канадский режиссер Шон Дуркин. Для него «Гнездо» стало успешным дебютом. Фильм впервые был показан на крупнейшем в мире фестивале независимого кино Sundance в январе 2020 года. Картина также стала участницей основной конкурсной программы Фестиваля американского кино в Довиле, где получила три награды.

«Капоне»

(16+, США, Vertical Entertainment, криминальная драма, бюджет — 20,6 миллиона долларов)

Фильм рассказывает о последних месяцах жизни Аль Капоне. Некогда всесильный гангстер из Чикаго, отсидев 10 лет в тюрьме, влачит существование во Флориде. Он болен сифилисом, страдает от деменции. ФБР продолжает вести за ним наблюдение. В бюро опасаются, что Капоне может сойти с ума. Бывшему королю преступного мира приходится терпеть унижения от жены, собственных телохранителей и многочисленных кредиторов. И только воспоминания о чикагских деньках дают ему силы… Главную роль исполнил известный британский актер Том Харди. Ему не привыкать играть настоящих гангстеров и преступников. Харди блестяще справился с этой задачей в фильмах «Бронсон» и «Легенда». Кроме того, актер не раз играл вымышленных преступников («Кодекс вора», «Рок-н-рольщик», «Веном»). Снял «Капоне» режиссер Джош Транк, известный по фильму «Фантастическая четверка» (2015 год). Из-за пандемии COVID-19 в США картина в прокат не попала. Ее выпустили на DVD и сделали доступной на стриминговых сервисах. «Капоне» показали в кинотеатрах Литвы, Португалии и Исландии.

«Малышка с характером»

(16+, США, Double Dutch International, боевик, триллер)

Главная героиня фильма — бывший офицер морской пехоты США. Она принимала участие в боевых действиях за рубежом и уволилась со службы, пережив психологическую травму. Эли пытается найти себя в обычной мирной жизни. Она устраивается на работу швейцаром в большом доме в богатом районе Нью-Йорка. У Эли завязываются хорошие отношения с одной из семей, живущих там. Но однажды в доме появляются грабители, которые готовы на все ради большой добычи… Фильм снял Рюхэй Китамура, известный по картинам «Полуночный экспресс» и «Стрельба по мишеням». Главную роль исполнила Руби Роуз, звезда сериалов «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня» и «Бэтвумен», где она сыграла Кэйт Кэйн — Бэтвумен. Ее партнером стал знаменитый французский актер Жан Рено. Съемки проходили в Румынии. Критики поставили фильму низкие оценки. Игра актеров их не впечатлила, сюжет показался предсказуемым.

Трейлеры фильмов, которые вышли в прокат 8 октября, смотрите тут.

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