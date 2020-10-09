Ани Лорак заинтриговала фанатов сюрпризом

Певица Ани Лорак, которая недавно отпраздновала свой день рождения, сообщила в Instagram, что скоро выйдет ее новая песня.

«Скоро новая песня! Вы готовы?», — сообщила певица.

Свой пост певица сопроводила несколькими фото из студии звукозаписи.

Фанаты певицы оставили массу комментариев.

Напомним, после начала российской агрессии на Донбассе Ани Лорак с дочерью живет в Москве. Она официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. Сейчас у певицы молодой бойфренд Егор Глеб.

В России Лорак зарабатывает не только концертами — она входит в команду Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова пресс-секретаря Владимира Путина.

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