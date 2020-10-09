Певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи об алкоголизме

Певица Татьяна Овсиенко, за судьбу которой так переживают ее друзья и знакомые, прокомментировала якобы свою чрезмерную любовь к алкоголю и обвинения ее супруга в домашнем насилии.

Певица отрицает скандалы в своей семье и то, что муж поднимает на нее руку, передает «7 дней».

По словам Овсиенко, синяки в большом количестве появляются у нее на теле после концертов. Она страдает из-за сосудистого заболевания и кровоподтеки появляются от малейшей травмы.

Она не считает, что у нее есть проблемы со спиртным. Певица иногда позволяет себе бокал вина или немного чего-то покрепче.

Действительно, из-за пандемии Овсиенко лишилась концертов и живет на накопления.

Овсиенко с Александром Меркуловым

Напомним, ранее Овсиенко пыталась улучшить свою внешность, но результат оказался далеким от ожиданий.

Фото facebook.com/ovsienkonet

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