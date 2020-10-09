"Бумбокс" огорчил поклонников из-за "короны" у Хлывнюка

Популярная украинская группа «Бумбокс» отменила концерт в Хмельницком из-за коронавируса у Андрея Хлывнюка.

«Друзья, мы были осторожны и соблюдали все карантинных мероприятия. К сожалению это не помогло и вчера у Андрея Хлывнюка диагностировали COVID-19. По этой причине мы вынуждены перенести концерты „Бумбокс“ в Хмельницком», — сообщается в Instagram.

Музыканты благодарят фанатов за долготерпение и обещают приехать в Хмельницкий и Львов в ноябре. «Сдадим тесты перед поездкой и привезем вам музыку, а не какашку», — успокоили в «Бумбокс» поклонников.

Сам Хлывнюк сообщил, что чувствует себя, как при простуде…

Фото «Бумбокс» из соцсетей.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter