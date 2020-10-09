"Бумбокс" огорчил поклонников из-за "короны" у Хлывнюка
Популярная украинская группа «Бумбокс» отменила концерт в Хмельницком из-за коронавируса у Андрея Хлывнюка.
«Друзья, мы были осторожны и соблюдали все карантинных мероприятия. К сожалению это не помогло и вчера у Андрея Хлывнюка диагностировали COVID-19. По этой причине мы вынуждены перенести концерты „Бумбокс“ в Хмельницком», — сообщается в Instagram.
Музыканты благодарят фанатов за долготерпение и обещают приехать в Хмельницкий и Львов в ноябре. «Сдадим тесты перед поездкой и привезем вам музыку, а не какашку», — успокоили в «Бумбокс» поклонников.
Друзi, ми були обережні і дотримувалися всіх карантинніх заходiв. На превеликий жаль це не допомогло і вчора у Андрія Хливнюка діагностували COVID-19. З цієї причини ми змушені перенести концерти Бумбокс в Хмельницькому. Розуміємо, яке довготерпіння виявляють наші фани, дякуємо вам і просимо — якщо можете, потерпіть ще кілька тижнів. Як тільки Андрій одужає, ми до вас приїдемо. Побачимося в листопаді в Хмельницькому і у Львові, здамо тести перед поїздкою і привеземо вам музику, а не какашку.
Сам Хлывнюк сообщил, что чувствует себя, как при простуде…
Фото «Бумбокс» из соцсетей.35
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