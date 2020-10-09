16-летняя дочь Моники Беллуччи дебютировала на обложке гламурного журнала

Дочь итальянской кинодивы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя дебютировала на обложке гламурного журнала. Фотографии 16-летней Девы Кассель впервые появились в номере французского издания Elle. Дева разместила снимки у себя в Instagram. На фото с обложки Кассель позирует в наряде от Dolce & Gabbana — рубашке в черно-белый горошек и корсете. Ранее Дева принимала участие в рекламной кампании этого знаменитого итальянского дома моды.

Поклонники писали девушке в комментариях комплименты. Некоторые отмечали, что ей, правда, далеко до ее звездной матери, но другие призывали не сравнивать их красоту – каждая из них прекрасна по-своему.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель поженились в 1999 году, а в 2013-м объявили о разводе. Помимо Девы у них есть еще одна дочь — десятилетняя Леони. У Венсана, который женился вторым браком на модели Тине Кунаки, в апреле 2019 года родилась третья дочка Амазони.

фото Instagram

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