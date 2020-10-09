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Шоу-бизнес

"Откушалась": поклонники заметили изменения в фигуре Насти Каменских

12:43 9 октября 2020
Настя Каменских

Фолловеры вовсю обсуждают новою фотографию Насти Каменских — певица, часто публикующая в соцсетях фото в купальниках, а то и топлес, вновь снялась в бикини на залитом солнцем пляже.

«Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение. Как ваши дела? Как ваше утро? У нас с ребятами из моего спортивного интенсива оно началось еще в 6:00 с пробежки! И это такое классное начало дня!» — пишет певица в Instagram.

«Аппетитная, сочная! Мода на дохлых уходит», — пишет один из фолловеров. «Откушалась», — добавляет второй.

Один из наиболее рейтинговых комментариев: «Приятно смотреть на естественные женские формы. А не на перекаченных силиконовых кукол».

Фото Насти Каменских из соцсетей.

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"Откушалась": поклонники заметили изменения в фигуре Насти Каменских

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