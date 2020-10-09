Легкоступову могли убить гантелью, — родственники

Родные погибшей певицы Валентины Легкоступовой, которые вместе с адвокатом ведут собственное расследование ее смерти, нашли возможное орудие убийства.

При обыске на фото попала завернутая в полотенце гантель. То же полотенце есть на фото, сделанное Легкоступовой. На нем нашли следы крови — предметы забрали на экспертизу, передает Telegram-канал Mash.

По мнению адвоката Сергея Жорина, одним из мотивов убийства мог быть квартирный вопрос.

Он отметил, что при обыске была найдена расписка Легкоступовой об отчуждении квартиры, сейчас ее изучает следствие. Пока, правда, неизвестно, кому певица хотела отдать свое жилье.

Напомним, дочь обнаружила ранее не злоупотреблявшую спиртным Легкоступову вместе с новым мужем в квартире в бессознательном состоянии. Через несколько дней певица умерла в больнице.

Фото vokrug.tv

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