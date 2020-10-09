Пропавшую в Нью-Йорке без вести известную модель год спустя нашли в трущобах Рио-де-Жанейро

Известная бразильская модель Элоиза Пинто Фонтес, снимавшаяся для обложек модных журналов Elle, Grazia, Glamour и принимавшая участие в рекламной кампании итальянского дома моды Dolce&Gabbana, год назад без вести пропала в Нью-Йорке, где она в то время работала. Как сообщает издание Daily Mail, теперь Элоиза была найдена блуждающей в трущобах бразильского города Рио-де-Жанейро. Она не могла объяснить, как туда попала и была полностью дезориентирована. О странной женщине, в течение двух дней бродившей по окрестностям, в полицию сообщили обеспокоенные местные жители. При Элоизе был рюкзак, в котором находились ее документы — в том числе контракты с различными международными модельными агентствами, а также отзывы фотографов, с которыми она сотрудничала.

26-летнюю Фонтес, уроженку штата Алагоас, доставили в психиатрическую больницу Рио-де-Жанейро, где ей пытаются оказать помощь.

В начале 2019 года Элоиза уже пропадала в Нью-Йорке. Однако в тот раз ее нашли уже спустя пять дней в одном из пригородов. После того случая ее модельная карьера, которая успешно развивалась как в США, так и в Европе, пошла на спад.

Элоиза Фонтес с 2014 по 2016 год была замужем за моделью российского и румынского происхождения — Андре Бирлеану, который принимал участие в телевизионном реалити-шоу «Самая умная модель Америки» и отличился там агрессивным поведением. После развода Андре получил опеку над их совместной дочерью Аззурой, которой сейчас семь лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что тело похищенной прямо на улице мексиканской модели нашли в братской могиле два месяца спустя.

Фото Vogue, Elle, Grazia, соцсети



592

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter