28.13 / 28.34 32.94 / 33.35
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Приятное послепопие": Леся Никитюк впечатлила поклонников снимком "пятой точки"

17:55 9 октября 2020
леся никитюк

Популярная телеведущая Леся Никитюк похвасталась в Instagram снимками с турецких курортов. Леся запечатлела себя на пляже в Кемере. Ведущая предстала в откровенном черном купальнике, почти не скрывающем прелести фигуры.

леся

Подписчики Никитюк остались в восторге.

Никитюк дала френдам задание найти на фотографии сердечко. В ответ Лесе написали, что на снимке слишком много отвлекающих факторов, до разглядывания облаков в небе дело не дошло.

Нашлись и те, кто упрекнули звезду в нескромности.

Напомним, ранее Леся рассказала, что отдыхала на Средиземноморском курорте с родителями, и отпуск не обошелся без ЧП.

Фото lesia_nikituk/Instagram

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Элоиза Фонтес

Пропавшую в Нью-Йорке без вести известную модель год спустя нашли в трущобах Рио-де-Жанейро

мерседес

Гонщик-нарушитель промчался по трассе Киев — Одесса с рекордной скоростью

Лубны. Дом культуры

Город, которому не удалось: как Лубны почти проспали децентрализацию и завязли в упадке

часы

Не зимнее и не летнее, а киевское: Рада рассмотрит закон об отмене в Украине перевода стрелок часов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер