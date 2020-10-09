"Приятное послепопие": Леся Никитюк впечатлила поклонников снимком "пятой точки"

Популярная телеведущая Леся Никитюк похвасталась в Instagram снимками с турецких курортов. Леся запечатлела себя на пляже в Кемере. Ведущая предстала в откровенном черном купальнике, почти не скрывающем прелести фигуры.

Подписчики Никитюк остались в восторге.

Никитюк дала френдам задание найти на фотографии сердечко. В ответ Лесе написали, что на снимке слишком много отвлекающих факторов, до разглядывания облаков в небе дело не дошло.

Нашлись и те, кто упрекнули звезду в нескромности.

Напомним, ранее Леся рассказала, что отдыхала на Средиземноморском курорте с родителями, и отпуск не обошелся без ЧП.

Фото lesia_nikituk/Instagram



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