"Вы очаровательны": Тарас Цимбалюк умилил сеть фотосессией с любимой

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк организовал со своей невестой Тиной Антоненко яркую осеннюю фотосессию.

Пара решила развеяться после того, как для Цымбалюка закончилось участие в шоу «Танці з зірками».

Тарас и Тина выбрали для фотосессии уютный уголок в сердце Киева на улице Лютеранской.

Поклонники пары остались в восторге. Комментаторы признают, что сейчас, когда Тарас и Тина готовятся официально оформить отношения, видно, насколько сильны и искренни их чувства.

Напомним, летом Тарас Цымбалюк вместе с любимой устроили фотосессию в стиле «ню».

Фото taras. tsymbaliuk/Instagram, tina_antonenko/Instagram, eugene_vorontsov/Instagram

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