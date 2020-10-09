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Шоу-бизнес

"Вы очаровательны": Тарас Цимбалюк умилил сеть фотосессией с любимой

19:23 9 октября 2020
тарас цымбалюк и тина антоненко

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк организовал со своей невестой Тиной Антоненко яркую осеннюю фотосессию.

тина и тарас

Пара решила развеяться после того, как для Цымбалюка закончилось участие в шоу «Танці з зірками».

тина и тарас

Тарас и Тина выбрали для фотосессии уютный уголок в сердце Киева на улице Лютеранской.

тина и тарас

Поклонники пары остались в восторге. Комментаторы признают, что сейчас, когда Тарас и Тина готовятся официально оформить отношения, видно, насколько сильны и искренни их чувства.

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Напомним, летом Тарас Цымбалюк вместе с любимой устроили фотосессию в стиле «ню».

Фото taras. tsymbaliuk/Instagram, tina_antonenko/Instagram, eugene_vorontsov/Instagram

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