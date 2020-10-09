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Шоу-бизнес

"Пытаемся вспомнить, как пахнет яблочко": Соня Плакидюк заразилась коронавирусом

21:16 9 октября 2020
соня плакидюк

Известная фешн-фотограф и эксперт телешоу «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк заразилась коронавирусом. О своем диагнозе Соня рассказала в Instagram.

Съемочной группе удалось завершить работу над суперсезоном программы, после чего вся команда — ведущая Алла Костромичева, эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк — слегли с COVID-19. Тесты подтвердили опасный диагноз.

Соня поделилась, что у всей их троицы болезнь протекает похоже: пропала способность ощущать вкусы, притупилось обоняние.

«Лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко», — жалуется Плакидюк. «Пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью», — добавила Алла Костромичева.

Напомним, ранее коронавирусной инфекцией заразились участники программы «Танці з зірками». Все они жалуются на утраченную способность ощущать запахи и вкусы.

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