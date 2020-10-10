Привез COVID из Парижа: Андре Тан рассказал, как заразил коронавирусом всю свою семью

Известный украинский дизайнер Андре Тан пооткровенничал в программе «Ужин с Дороти», как болел коронавирусной инфекцией. По словам дизайнера, болезнь он перенес в марте, а заразился, скорее всего, в Париже, где организовывал шоурум.

«Я был в Париже и, по-видимому, оттуда его (вирус) и привез. У меня как раз был шоурум в Париже перед 8 марта», — рассказал Тан.

По словам дизайнера, вместе с ним заболела вся семья — супруга Алина и четырехлетняя дочь Соня. «Мне было несладко… Чувствуешь себя очень плохо. Такое впечатление, что готов умереть. Пережил всю эту жесть, и накрыла депрессия», — поделился Андре.

«Осложнения были, была пневмония… Я болел две недели, Алена — три недели. Соня перенесла проще и легче всех», — добавил он.

Дизайнер уточнил, что не афишировал свою болезнь, поскольку опасался нервной реакции общества. «Я не хотел афишировать. У нас были онлайн-продажи, я не хотел, чтобы люди себя накручивали, что я мог дотронуться до одежды», — объяснил Тан.

Напомним, на текущей неделе коронавирусом заразилась известный модный фотограф Соня Плакидюк и ее коллеги по телешоу «Супер Топ-модель по-украински».

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