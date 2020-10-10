"Девчонки, будьте внимательны!": Злата Огневич рассказала о тяжелой болезни сестры из-за лазерной эпиляции

Популярная украинская певица Злата Огневич призвала своих поклонниц внимательно выбирать клинику для лазерной эпиляции, так как не все из них являются добросовестными. Об этом она написала в Instagram.

«Моя любимая сестричка пошла на подобную процедуру в клинику сомнительной репутации, там была какая-то акция на курс… Я предупредила, что лучше не рисковать. Итог: фолликулярный гиперкератоз и лечение, которое уже превысило 1000 у.е. Девчонки, будьте внимательны с этим видом процедур. Идите в хорошую клинику, узнайте всё про лазер, на котором там работают. Если нужной клиники, с хорошим аппаратом в Вашем городе не имеется- найдите время и посетите другой город, где такой аппарат есть», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Злата Огневич удивила своих поклонников нежным образом в соблазнительном белом кружевном белье.

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