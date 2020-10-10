28.14 / 28.34 32.96 / 33.45
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Девчонки, будьте внимательны!": Злата Огневич рассказала о тяжелой болезни сестры из-за лазерной эпиляции

11:41 10 октября 2020
Злата Огневич

Популярная украинская певица Злата Огневич призвала своих поклонниц внимательно выбирать клинику для лазерной эпиляции, так как не все из них являются добросовестными. Об этом она написала в Instagram.

«Моя любимая сестричка пошла на подобную процедуру в клинику сомнительной репутации, там была какая-то акция на курс… Я предупредила, что лучше не рисковать. Итог: фолликулярный гиперкератоз и лечение, которое уже превысило 1000 у.е. Девчонки, будьте внимательны с этим видом процедур. Идите в хорошую клинику, узнайте всё про лазер, на котором там работают. Если нужной клиники, с хорошим аппаратом в Вашем городе не имеется- найдите время и посетите другой город, где такой аппарат есть», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Злата Огневич удивила своих поклонников нежным образом в соблазнительном белом кружевном белье.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Банкомат

17-летняя девушка взрывала банкоматы в трех областях Украины

Злата Огневич

"Девчонки, будьте внимательны!": Злата Огневич рассказала о тяжелой болезни сестры из-за лазерной эпиляции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер