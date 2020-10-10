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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук восхитил сеть трогательным поздравлением невесте

13:26 10 октября 2020
остапчук

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил с днем рождения невесту Кристину Горняк. До свадьбы остались считаные дни — торжество запланировано на 15 октября. А пока Остапчук посвятил Кристине душевные строки к 34-летию и опубликовал их в Instagram:

«Я смотрю на Тебя, как весеннее солнце на первые цветы.
Я любуюсь Тобой, как черно-белыми фильмами Феллини.
Я восхищаюсь Тобой, как глаза восхищаются горными пиками и закатами на Амалфи.
Я горжусь Тобой, как гордятся своими детьми.
Я Люблю тебя, как…
С Твоим днем, милая».

Кристина ответила на поздравление. «Особая благодарность Тебе, Вова, что делаешь меня счастливее!» — написала она в Instagram.

Подписчики Остапчука присоединились к поздравлениям Кристине и признали, что послание очень трогательное.

Напомним, Кристина и Владимир уже отгуляли девичник и мальчишник и с нетерпением ждут дня свадьбы. Пара призналась, что под желанием поскорее заключить брак не скрывается никаких тайных причин — просто не хочется откладывать важное в жизни событие.

Фото kristygor/Instagram, vova_ostapchuk/Instagram

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