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Шоу-бизнес

Потап похвастался бицепсом после пробежки в Дубае

14:35 10 октября 2020
Потап

Известный украинский певец Потап опубликовал новые фото из Дубая, на которых он хвастается своими бицепсами. Фото артист разместил на своей странице в Instagram.

«До пробежки и после. running Dubai before & after», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в семье звездной пары Потапа и Насти Каменских было пополнение — их любимая собачка Мими привела щенят. Потап рассказал, что они с Настей сами планировали принимать щенят, с волнением ждали этого события. Продюсер также рассказывал, что для щенят подготовили специальное место. Пока подрастут, щенки будут жить в доме артистов, а затем они планируют раздать щенков знакомым.

Несколько месяцев назад Потап дал откровенное интервью в программе «Экзамен» Маши Ефросининой. Он рассказал о браке и разводе с Ириной Горовой, воспитании сына, любви с Настей Каменских и экстремальном сексе.

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