Звезда "Сватов" призналась, что больше не мыслит свою жизнь без антисептика

Пандемия коронавируса изменила жизнь не только обычных людей, но и звезд шоу-бизнеса, которые вдруг начали пропагандировать правила гигиены или рассказывать, зачем нужны защитные маски.

Так, звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал на своей страничке в Instagram призналась, что больше не может жить без антибактериальных салфеток и антисептика.

«Они лежат у меня в каждой сумке и рюкзаке, во всех куртках) ну и конечно же в каждой паре штанов всегда спрятана минимум одна маска, уверена вам это знакомо», — прокомментировала свое фото из гримерки актриса.

В кадр, действительно, попал целый пакет с упаковками салфеток.

По словам Анны, пандемия научила людей мыть руки каждые полчаса, стабильно стерилизовать телефон и остальные личные вещи и …"наконец вспомнить, что чистота — это здоровье".

Напомним, на днях стало известно об инфицировании коронавирусом актрисы Анны Селиванчук и ее супруга.

Фото instagram.com/smorkovkina/



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