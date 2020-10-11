У известного украинского комика случился инсульт

Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал о перенесенном инсульте. По его словам в интервью Кате Осадчей, все произошло после празднования дня рождения жены Натальи.

«Утром что-то пошло не так», — сказал он.

Была головная боль, которая заставила отказаться от поездки на рыбалку. Точнее, заставила поменять планы супруга, которая отравила его к врачу.

Инсульт показало исследование МРТ, но к счастью, парализации удалось избежать.

Теперь шоумен старается вести здоровый образ жизни и отказался от работы по ночам. Ну, и конечно же, за бортом остался любимый кальян.

Напомним, инсульт стал причиной смерти 64-летнего игрока интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова.

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