28.10 / 28.35 32.91 / 33.38
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У известного украинского комика случился инсульт

8:42 11 октября 2020
Вадим Мичковский

Дядя Жора (Вадим Мичковский) рассказал о перенесенном инсульте. По его словам в интервью Кате Осадчей, все произошло после празднования дня рождения жены Натальи.

«Утром что-то пошло не так», — сказал он.

Была головная боль, которая заставила отказаться от поездки на рыбалку. Точнее, заставила поменять планы супруга, которая отравила его к врачу.

Инсульт показало исследование МРТ, но к счастью, парализации удалось избежать.

Теперь шоумен старается вести здоровый образ жизни и отказался от работы по ночам. Ну, и конечно же, за бортом остался любимый кальян.

Напомним, инсульт стал причиной смерти 64-летнего игрока интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?» Михаила Смирнова.

854

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разоблачитель

Пушилин устроил переполох из-за утечки секретной информации из "МГБ" "ДНР"

Вадим Мичковский

У известного украинского комика случился инсульт

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Приватбанк банкомат

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер