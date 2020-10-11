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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана восхитила подписчиков внешностью

9:32 11 октября 2020
Анастасия Шульженко

Экс-любовница Тарзана (Сергей Глушко) Анастасия Шульженко восхитила поклонников зимним образом.

Скрин видео

«Обожаю зиму! Чтобы снег скрипел под ногами, чтобы хлопья летели в лицо, чтобы снежинки таяли на руках!!! Скорее бы», — прокомментировала она в Instagram.

Фолловеры актрисы назвали ее красавицей, при этом посоветовали «не бегать за мужчиной 50+ и включить гедониста в себе» (речь идет о Сергее Глушко. — Авт.).

«Молодого надо, конечно!!!) Свежего, красивого, доброго, любящего!!!», — отреагировала nnuzhnaya777.

Судя по отзывам других пользователей, ждать его появления долго не придется.

«Ты нереально красивая. Ты спортсменка?», — сделал комплимент девушке mazin_alramadhani.

Напомним, Наташа Королева резко высказалась о поведении женщин, которые после измены Тарзана начали писать ей о своей беременности.

Фото zvezdy.ru

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