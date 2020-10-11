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Шоу-бизнес

Партнерша Олега Винника показала «…надцатый день на самоизоляции»

9:58 11 октября 2020
Алена Шоптенко с мужем

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко показала фотографию с «настроением» в самоизоляции. Напомним, она заразилась COVID-19 вместе со звездным партнером по проекту «Танці з зірками» Олегом Винником.

В своем Instagram 32-летняя женщина опубликовала фото со двора собственного дома, где ребенок лежит на траве мокрого газона.

«Самоизоляция. День… надцатый», — подписан кадр.

Напомним, через сутки после того, как Алена получила положительный тест на COVID-19, супруг Шоптенко Алексей Иванов также почувствовал себя плохо. Тем не менее мужчина не стал паниковать, а отнесся к болезни со здравым смыслом и чувством юмора.

Тем временем организаторы танцевального шоу держат интригу вокруг возможного возвращения пары Шоптенко и Винника на паркет.

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